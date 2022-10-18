В Беларусь прилетели три российских истребителя Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

Об этом сообщает мониторинговая группа «Белорусский гаюн".

Отмечается, что 16 октября в небе над Минском были замечены три сверхзвуковых истребителя-перехватчика Миг-31, приземлившихся на аэродром в Мачулищах.

Мониторинговая группа установила, что это не стандартные МИГ-31, а специальная модификация МИГ-31К. Именно эти истребители могут нести на себе гиперзвуковые аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» и способны запускать их на расстоянии 2000 км.

— Кроме того, в отличие от стандартных «Мигов» у этой модели истребителя также увеличен запас топлива и специальная аппаратура связи. Удалось установить и регистрационные номера Миг-31К, прибывшие в Беларусь: RF-92462, RF-92339 и RF-92333, говорится в сообщении.

В мониторинговой группе не исключают, что вместе с Миг-31К в Беларусь привезли и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

— Дело в том, что в тот же день, 16 октября, на аэродром «Мачулищи» из РФ прилетали три военно-транспортных самолета Ил-76 ВКС РФ (RF-86902, RF-76722, RF-76724), которые вполне могли привезти ракеты для запусков с МИГ-31К, —говорится в сообщении.

Российские оккупанты планируют захватить Бахмут Донецкой области до конца октября. Такую задачу поставили перед солдатами русские генералы в Кремле.