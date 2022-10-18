Российские оккупанты планируют захватить Бахмут Донецкой области до конца октября. Такую задачу поставили перед солдатами русские генералы в Кремле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра обороны Анны Маляр медиаплатформе «Мы - Украина».
— Россияне поставили своим войскам - уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения - срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донецкой области. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут, – сказала она.
По словам Маляр, на востоке Украины сейчас разная ситуация. При этом эпицентр тяжелых боев происходит особенно в Бахмуте, где «очень тяжело». В то же время, по данным Маляр на Донбассе ВСУ продолжают продвигаться, но россияне не перестают наступать.
Напомним, что в России заявили, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС пока невозможно. Это якобы «уменьшит ее защищенность».
Российские оккупанты планируют захватить Бахмут Донецкой области до конца октября. Такую задачу поставили перед солдатами русские генералы в Кремле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра обороны Анны Маляр медиаплатформе «Мы - Украина».
— Россияне поставили своим войскам - уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения - срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донецкой области. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут, – сказала она.
По словам Маляр, на востоке Украины сейчас разная ситуация. При этом эпицентр тяжелых боев происходит особенно в Бахмуте, где «очень тяжело». В то же время, по данным Маляр на Донбассе ВСУ продолжают продвигаться, но россияне не перестают наступать.
Напомним, что в России заявили, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС пока невозможно. Это якобы «уменьшит ее защищенность».