Российские оккупанты планируют захватить Бахмут Донецкой области до конца октября. Такую задачу поставили перед солдатами русские генералы в Кремле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замминистра обороны Анны Маляр медиаплатформе «Мы - Украина».

— Россияне поставили своим войскам - уже в пятый раз с начала полномасштабного вторжения - срок, когда они должны полностью выйти на админграницу Донецкой области. Сейчас у них план, что они должны до конца этого месяца полностью занять Бахмут, – сказала она.

По словам Маляр, на востоке Украины сейчас разная ситуация. При этом эпицентр тяжелых боев происходит особенно в Бахмуте, где «очень тяжело». В то же время, по данным Маляр на Донбассе ВСУ продолжают продвигаться, но россияне не перестают наступать.

Напомним, что в России заявили, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС пока невозможно. Это якобы «уменьшит ее защищенность».