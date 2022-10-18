В России заявили, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС пока невозможно. Это вроде бы « уменьшит ее защищенность».

Об этом заявил заместитель председателя делегации РФ на заседании первого комитета Генассамблеи ООН Константин Воронцов, пишет КоммерсантЪ.

- Полностью исключаем так называемую демилитаризацию Запорожской АЭС и периметра вокруг нее, что приведет к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов, а также появлению условий для контрнаступления Вооруженных сил Украины, - заявил Константин Воронцов.

По его словам, ЗАЭС не может оставаться «без охраны российских военных, поскольку это создает возможности для наступления ВСУ».

Он добавил, что охранять ЗАЭС будут продолжены подразделения Росгвардии.

Напомним, после переговоров гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси с представителями Украины и России наметился прогресс в создании защитной зоны для Запорожской АЭС.