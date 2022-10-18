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В Херсонской области оккупационные власти призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра.
Об этом заявил в своем обращении оккупационный «глава региона» Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что Украина объявила России тотальную войну. В свою очередь российские войска сформировали группировку, чтобы помешать Вооруженным силам Украины освободить область.
— В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но правильное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снегиревского и Александровского районов на левый берег Днепра, - сказал Владимир Сальдо.
Он также пообещал, что тем, кто эвакуируется в Россию, вроде бы дадут жилищные сертификаты.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила депутата от партии «ОПЗЖ» и еще двух коллаборантов, которые «сдавали» участников сопротивления в Лимане и Херсонской области.
В Херсонской области оккупационные власти призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра.
Об этом заявил в своем обращении оккупационный «глава региона» Владимир Сальдо.
Он подчеркнул, что Украина объявила России тотальную войну. В свою очередь российские войска сформировали группировку, чтобы помешать Вооруженным силам Украины освободить область.
— В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но правильное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снегиревского и Александровского районов на левый берег Днепра, - сказал Владимир Сальдо.
Он также пообещал, что тем, кто эвакуируется в Россию, вроде бы дадут жилищные сертификаты.
Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила депутата от партии «ОПЗЖ» и еще двух коллаборантов, которые «сдавали» участников сопротивления в Лимане и Херсонской области.