В Херсонской области оккупационные власти призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра.

Об этом заявил в своем обращении оккупационный «глава региона» Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что Украина объявила России тотальную войну. В свою очередь российские войска сформировали группировку, чтобы помешать Вооруженным силам Украины освободить область.

— В такой ситуации, мною было принято тяжелое, но правильное решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозерского, Снегиревского и Александровского районов на левый берег Днепра, - сказал Владимир Сальдо.

Он также пообещал, что тем, кто эвакуируется в Россию, вроде бы дадут жилищные сертификаты.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила депутата от партии «ОПЗЖ» и еще двух коллаборантов, которые «сдавали» участников сопротивления в Лимане и Херсонской области.