Российские оккупанты пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками о якобы обстрелах города украинской армией, устраивают показательную эвакуацию, однако пропаганда не достигнет своих целей.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

— Россияне пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с эвакуацией, — отметил Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что это достаточно примитивная тактика, ведь ВСУ не обстреливают украинские города - в отличие от российских террористов, в которых даже в России на жилые дома падают самолеты.

- Пропаганда не сработает. Все будет Украина, – заверил глава ОП.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает, что россияне распространяют сообщения о том, что ВСУ будут обстреливать Херсон, поскольку сами планируют ударить по городу.