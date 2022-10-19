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Российские оккупанты пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками о якобы обстрелах города украинской армией, устраивают показательную эвакуацию, однако пропаганда не достигнет своих целей.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
— Россияне пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с эвакуацией, — отметил Андрей Ермак.
Он подчеркнул, что это достаточно примитивная тактика, ведь ВСУ не обстреливают украинские города - в отличие от российских террористов, в которых даже в России на жилые дома падают самолеты.
- Пропаганда не сработает. Все будет Украина, – заверил глава ОП.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает, что россияне распространяют сообщения о том, что ВСУ будут обстреливать Херсон, поскольку сами планируют ударить по городу.
Российские оккупанты пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками о якобы обстрелах города украинской армией, устраивают показательную эвакуацию, однако пропаганда не достигнет своих целей.
Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
— Россияне пытаются запугать херсонцев фейковыми рассылками об обстрелах города нашей армией, а также устраивают пропагандистскую показуху с эвакуацией, — отметил Андрей Ермак.
Он подчеркнул, что это достаточно примитивная тактика, ведь ВСУ не обстреливают украинские города - в отличие от российских террористов, в которых даже в России на жилые дома падают самолеты.
- Пропаганда не сработает. Все будет Украина, – заверил глава ОП.
Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает, что россияне распространяют сообщения о том, что ВСУ будут обстреливать Херсон, поскольку сами планируют ударить по городу.