Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает, что россияне распространяют сообщения о том, что ВСУ будут обстреливать Херсон, поскольку сами планируют ударить по городу.

Об этом он сказал в видеообращении в среду, 19 октября, пишут «НикВести».

— Рассылают сообщения: «Эвакуируйтесь из Херсона, ВСУ будут обстреливать Херсон». Зная российскую тактику и то, что они копают укрепления в районе Чаплинки под ствольную артиллерию, как раз, чтобы бить по Херсону, у меня есть ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону. К сожалению, — сказал глава ОВА.

Также россияне вбрасывают фейковую информацию о предстоящих массированных обстрелах Украины, сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

— Работа ведется по всем направлениям. Наши военные — красавцы. Оккупанты включают массовое ИПСО, вбрасывают, что там кто-то едет, массовые обстрелы, миллион целей, миллион ракет, оттуда эвакуируйтесь, ядерная бомба. Короче, чушь все это, не ведитесь. Доверяем только проверенным источникам, наблюдаем, как наши военные дают под зад российским оккупантам, — отметил он.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сомневается в правдивости заявлений, сделанных накануне херсонским гауляйтером Владимиром Сальдо и командующим росармией в Украине Сергеем Суровикиным.