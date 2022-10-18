Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сомневается в правдивости заявлений, сделанных накануне херсонским гауляйтером Владимиром Сальдо и командующим росармией в Украине Сергеем Суровикиным.
Об этом Виталий Ким написал в своем Телеграмм-канале.
«Все эти заявления оккупантов, что они будут отходить и принимать сложные решения – какое-то обманулово, если честно. Думаю, собака не там зарыта», - написал глава Николаевской ОВА.
Как известно, оккупационные власти Херсонщины призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра.
А новый командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин не исключает принятия «непростых решений» по поводу будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сомневается в правдивости заявлений, сделанных накануне херсонским гауляйтером Владимиром Сальдо и командующим росармией в Украине Сергеем Суровикиным.
Об этом Виталий Ким написал в своем Телеграмм-канале.
«Все эти заявления оккупантов, что они будут отходить и принимать сложные решения – какое-то обманулово, если честно. Думаю, собака не там зарыта», - написал глава Николаевской ОВА.
Как известно, оккупационные власти Херсонщины призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра.
А новый командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин не исключает принятия «непростых решений» по поводу будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.