Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сомневается в правдивости заявлений, сделанных накануне херсонским гауляйтером Владимиром Сальдо и командующим росармией в Украине Сергеем Суровикиным.

Об этом Виталий Ким написал в своем Телеграмм-канале.

«Все эти заявления оккупантов, что они будут отходить и принимать сложные решения – какое-то обманулово, если честно. Думаю, собака не там зарыта», - написал глава Николаевской ОВА.

Как известно, оккупационные власти Херсонщины призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра.

А новый командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин не исключает принятия «непростых решений» по поводу будущего прихода в оккупированный Херсон ВСУ.