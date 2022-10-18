Сергей Суровикин по центру

Новый командующий российской армией в Украине Сергей Суровикин не исключает принятия «непростых решений» по поводу будущего прихода Вооруженных Сил Украины в оккупированный Херсон.

Об этом Сергей Суровикин сказал в беседе с журналистами во вторник, 18 октября, передает российский Интерфакс.

— Дальнейшие действия в отношении Херсона будут зависеть от складывающейся военно-тактической ситуации, она непростая, не исключается принятие непростых решений, - сказал он.

Также Суровикин заявил о якобы подготовке ракетного удара ВСУ по Херсону и по плотине Каховской ГЭС, и якобы из-за этого из города будут «эвакуировать» население.

- Мы будем исходить из необходимости максимальной сохранности жизни мирного населения и наших военнослужащих, - сказал Сергей Суровикин.

Суровикин признался, что обстановка складывается напряженная – украинская армия прорывает его оборону.

Также на Херсонщине оккупационные власти призвали жителей четырех районов выехать на левый берег Днепра.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы».

Напомним, руководитель подразделения Terra Николай (Абдула) Волохов рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают разминать оборону оккупантов на херсонском направлении.