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Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы».
Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю».
— До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите... Я надеюсь, что это может быть Херсон. В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала – выйдем на границы 1991 года.
После войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию… есть там много очень шагов, – говорит он.
По мнению Кирилла Буданова, кавказцы от РФ отсоединятся первыми, но это будут не только кавказцы.
Глава ГУР считает, что в России много территориальных проблем: «Российская Федерация» – это одно название от федеративности».
— Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок существует, непонятно как в этих границах. Она держалась только на вере в мощность режима. Как только режим рухнет, все это посыпается, – добавил он.
Напомним, руководитель подразделения Terra Николай (Абдула) Волохов рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают разминать оборону оккупантов на херсонском направлении.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы».
Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю».
— До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите... Я надеюсь, что это может быть Херсон. В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала – выйдем на границы 1991 года.
После войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию… есть там много очень шагов, – говорит он.
По мнению Кирилла Буданова, кавказцы от РФ отсоединятся первыми, но это будут не только кавказцы.
Глава ГУР считает, что в России много территориальных проблем: «Российская Федерация» – это одно название от федеративности».
— Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок существует, непонятно как в этих границах. Она держалась только на вере в мощность режима. Как только режим рухнет, все это посыпается, – добавил он.
Напомним, руководитель подразделения Terra Николай (Абдула) Волохов рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают разминать оборону оккупантов на херсонском направлении.