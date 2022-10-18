Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что до конца года украинские защитники продвинутся значительно вперед, по его словам, Украину ждут «значимые победы».

Об этом он рассказал в интервью «Обозревателю».

— До конца года мы еще продвинемся вперед значительно, это будут значимые победы, вы скоро это увидите... Я надеюсь, что это может быть Херсон. В конце весны это все должно закончиться. К лету все должно завершиться. Для начала – выйдем на границы 1991 года. После войны начнется очень серьезный политический процесс, связанный с изменениями в нынешней РФ: от России отсоединятся определенные регионы... Москва будет выплачивать репарации нам, это все их ждет, это приведет к смещению определенного экономического центра РФ на нашу территорию… есть там много очень шагов, – говорит он.

По мнению Кирилла Буданова, кавказцы от РФ отсоединятся первыми, но это будут не только кавказцы.

Глава ГУР считает, что в России много территориальных проблем: «Российская Федерация» – это одно название от федеративности».

— Это слишком большая территория, которая достаточно длительный срок существует, непонятно как в этих границах. Она держалась только на вере в мощность режима. Как только режим рухнет, все это посыпается, – добавил он.

Напомним, руководитель подразделения Terra Николай (Абдула) Волохов рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают разминать оборону оккупантов на херсонском направлении.