 На Миколаївщині за добу горіли будинки, аптека та суха трава, є травмований

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Головна Новини Інциденти 10:16, 04 вересня, 2026

На Миколаївщині за добу горіли будинки, аптека та суха трава, є травмований

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

За добу на Миколаївщині сталося 18 пожеж. Внаслідок однієї з них у Миколаєві травмувався чоловік, якого госпіталізували.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

У Миколаєві горіли суха трава та сміття. Під час гасіння рятувальники виявили чоловіка з опіками. Його доправили до лікарні.

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Три пожежі виникли у житловому секторі. У селі Оленівка Шевченківської громади Миколаївського району загорілася солома на даху житлового будинку. Пожежу ліквідували на площі 40 квадратних метрів.

У Мішково-Погоріловому горів житловий будинок, який не експлуатується, на площі 30 квадратних метрів. Ще одна пожежа сталася у селі Бандурка Синюхино-Брідської громади Первомайського району — там горів приватний будинок на площі 30 квадратних метрів.

Ще дві пожежі виникли на об’єктах. У Вознесенську загорілося обладнання для приготування їжі у закладі швидкого харчування на площі 10 квадратних метрів.

У Миколаєві вогонь охопив торговельний павільйон і покрівлю аптеки. Загальна площа пожежі становила 100 квадратних метрів. Майже всі інші займання сталися в екосистемах.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що за добу до цього у Миколаївській області рятувальники також гасили десятки пожеж, частина з яких виникла через бойові дії. Загалом тоді вогонь охопив понад 16 гектарів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.
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