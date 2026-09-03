 Через атаки та пожежі в екосистемах на Миколаївщині горіли понад 16 гектарів

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Головна Новини Інциденти 11:46, 03 вересня, 2026

Через атаки та пожежі в екосистемах на Миколаївщині горіли понад 16 гектарів

На Миколаївщині 2 вересня горіли будинки, автомобілі та ліс. Фото: ДСНСНа Миколаївщині 2 вересня горіли будинки, автомобілі та ліс. Фото: ДСНС

У Миколаївській області за добу рятувальники гасили десятки пожеж, частина з яких виникла через бойові дії. Загалом вогонь охопив понад 16 гектарів.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Усього 2 вересня та в ніч проти 3 вересня на території області зареєстрували 31 пожежу. Чотири з них були спричинені бойовими діями.

У Миколаєві після однієї з атак дронів загорівся автомобіль. Також уточнили, що внаслідок атаки пошкоджені 15 приватних будинків.

У Куцурубській громаді Миколаївського району через падіння боєприпасів та їхніх уламків загорівся одноповерховий житловий будинок. В обох випадках люди не постраждали. Крім того, через бойові дії горіла суха трава.

На Миколаївщині 2 вересня горіли будинки, автомобілі та ліс. Фото: ДСНСНа Миколаївщині 2 вересня горіли будинки, автомобілі та ліс. Фото: ДСНС
На Миколаївщині 2 вересня горіли будинки, автомобілі та ліс. Фото: ДСНСНа Миколаївщині 2 вересня горіли будинки, автомобілі та ліс. Фото: ДСНС
На Миколаївщині 2 вересня горіли будинки, автомобілі та ліс. Фото: ДСНСНа Миколаївщині 2 вересня горіли будинки, автомобілі та ліс. Фото: ДСНС

Ще три займання сталися у житловому секторі з інших причин. У селі Новомар’ївське Вознесенського району горіли дах житлового будинку та господарська споруда на площі 30 квадратних метрів.

У Первомайську вогонь пошкодив дах житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. У селі Оленівка Шевченківської громади Миколаївського району загорівся житловий будинок, який наразі не використовується. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів.

Окремо рятувальники гасили автомобіль Daewoo Lanos у Миколаєві. Власник вчасно помітив займання та самостійно загасив його на невеликій площі.

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Більшість інших пожеж сталися в екосистемах. Одне із займань виникло на території Балабанівського лісового урочища. Вогнеборці вчасно зупинили поширення вогню та не допустили його переходу на більшу площу лісу. Загальна площа всіх пожеж за добу склала понад 16 гектарів.

Вплив пожеж на природу

Під час пожеж в екосистемах гинуть не лише рослини, а й дрібні тварини, птахи, комахи та інші живі організми. Частина з них не встигає врятуватися від вогню або задихається від диму. Пожежі також знищують місця існування тварин і птахів, їхні гнізда та кладки. Водночас відновлення випаленої території може тривати роками.

Нагадаємо, що 18 серпня у Миколаївській області сталося 65 пожеж, три з яких виникли внаслідок бойових дій, три — у житловому секторі та 59 — в екосистемах.

Загалом у Миколаївській області спочатку 2026 року сталося 1 662 пожежі в екосистемах. Загальна площа всіх займань в області сягнула 1 824 гектарів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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