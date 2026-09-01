 На Миколаївщині за добу рятувальники загасили 26 пожеж, одна виникла після атаки

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Головна Новини Інциденти 10:05, 01 вересня, 2026

На Миколаївщині за добу рятувальники загасили 26 пожеж, одна виникла після атаки

Пожежа у Миколаївській області 31 серпня. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області 31 серпня. Фото: ДСНС

У понеділок, 31 серпня, у Миколаївській області рятувальники загасили 26 пожеж. Одна з них виникла після атаки російських безпілотників у Миколаївському районі — загорілася вантажівка.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Під час цієї атаки поранення отримав 54-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу, наразі він лікується амбулаторно.

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Ще чотири пожежі сталися у житловому секторі. У Миколаєві горіли житловий будинок із сухостоєм на площі 115 квадратних метрів та домашні речі в однокімнатній квартирі.

У Вознесенську загорілася кухня у приватному будинку. Площа пожежі становила 4 квадратні метри.

У Врадіївці Первомайського району горів житловий будинок на площі 120 квадратних метрів. Поруч із місцем займання були гараж та автомобіль — рятувальники не дали вогню перекинутися на них.

Пожежа у Миколаївській області 31 серпня. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області 31 серпня. Фото: ДСНС
Пожежа у Миколаївській області 31 серпня. Фото: ДСНСПожежа у Миколаївській області 31 серпня. Фото: ДСНС

Ще одна пожежа сталася у селі Іванівка Куцурубської громади. Там загорівся автомобіль Volkswagen Passat, припаркований під металевим навісом біля гаража. Гараж вдалося врятувати.

Інші пожежі були пов’язані із займанням сухостою, сміття, чагарників та пожнивних залишків. Загальна площа горіння перевищила 10 гектарів.

Раніше рятувальники показали, як працювали на місці пожежі, що виникла після російської атакина господарський супермаркет у Миколаєві 29 серпня.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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