Жителька Миколаєва поскаржилася на закрите укриття у будинку: керуюча компанія розповіла, де були ключі

Жителька поскаржилася на закрите під час тривоги укриття у Корабельному районі. Фото: Альона Підкопай

Жителька Корабельного району Миколаєва поскаржилися на укриття, яке закрито під час тривог. Воно розташоване у будинку №303 по проспекту Богоявленському. Як з'ясувалося, ключі тимчасово взяли працівники керуючої компанії, які готують будинок до опалювального сезону.

Про це закрите укриття написала у групі Contact Center при Миколаївській міській раді Альона Підкопай. Жителька зазначила, що укриття вже два роки закрите. За її словами, там зробили ремонт і зачинили його.

«Вже другий рік це укриття зачинено, адреса пр. Богоявленський, 303. Зробили ремонт і зачинили, для чого це і для кого. Оголошено тривогу, пропонують пройти до укриття і куди йти», — написала жителька.

Вона просила роз'яснити цю ситуацію. Будинок обслуговує компанія «Місто для людей».

Як з'ясували «МикВісті», ключі від укриття є у жителів. Мешканка будинку Анастасія розповіла, що раніше люди не знали про існування укриття, і хто там проводив ремонтні роботи. Але коли були обстріли поруч, жителі почали цікавитися, де можна сховатися. З'ясувалося, що укриття є: керуюча компанія «Місто для людей» передала ключі представникам будинків.

Але зараз у жительки ключі забрали.

— Періодично ключі у мене забирають робітники. Зараз у мене немає ключів, — зазначила Анастасія.

Також жителі звернули увагу, що попри те, що укриття вже є два роки, його досі немає на карті укриттів міста.

Директорка «Місто для людей Миколаїв» Наталія Тімофєєва у коментарі «МикВісті» зазначила, що їхня компанія не проводила ремонт укриття, а роботи проводило місто. Згодом «МДЛ» придбало туди лавки та питну воду. Проте приміщення в управління компанії не передали.

Наталія Тімофєєва підтвердила, що ключ від укриття тимчасово взяли працівники компанії, оскільки готують будинок до опалювального сезону.

— Ключ від укриття був у мешканців. Наразі працівники компанії тимчасово отримали його у зв’язку з проведенням організаційних та ремонтних робіт з підготовки житлових будинків до опалювального сезону. Сьогодні ключ повернуть мешканцям. Жодних рішень щодо закриття укриття чи обмеження доступу до нього ТОВ «Місто для людей Миколаїв» не приймало, — зазначила директорка компанії.

Скарги на закриті та пошкоджені укриття

Миколаївці неодноразово скаржилися на закритті під час тривог укриття та їх занедбаний стан. Зокрема під час повітряної тривоги мешканка міста не змогла потрапити до укриття на вулиці Ігоря Бедзая (Чкалова), 213-А. У комунальному підприємстві, яке відповідає за об’єкт, пояснюють, що доступ до сховища періодично блокують самі мешканці будинку, самовільно навішуючи замки на вхід.

Також миколаївці казали про незадовільний стан укриття на проспекті Центральному, 69 у центрі Миколаєва. За їхніми словами, у сховищі немає освітлення та місць для сидіння, а вказаний на інформаційному стенді контактний номер не працює.

Крім того, миколаївці поскаржилися на занедбане укриття на проспекті Центральному, де немає світла та місць для сидіння. У міськраді пояснили, що лампи в укритті пошкодили й викрали невідомі, а також зламали частину майна.

На апаратній нараді у червні мер Олександр Сєнкевич доручив контролювати, щоб укриття в місті залишалися відкритими для людей під час повітряних тривог.

Нагадаємо, у Миколаєві наразі функціонує 461 укриття, однак опитування читачів «МикВісті» показало, що частина населення міста ними не користується.

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