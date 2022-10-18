Руководитель подразделения Terra Николай (Абдула) Волохов рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают разминать оборону оккупантов на херсонском направлении.

Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.

— Что касается врага на Херсонщине, что я хочу сказать? Позиции у них достаточно неплохие. Но, как вы могли видеть, и из того, что я могу рассказать, мы их разминаем. Наша артиллерия работает очень хорошо. Цели поражаются каждый день. Лично я наблюдал уничтожение около 20 целей артиллерией, огнем с корректировкой. Огонь очень точен. И я верю в то, что скоро их линия будет достаточно размякла для того, чтобы совершить прорыв, о котором все так долго говорят. Не могу сказать, когда это произойдет, я не знаю. Если бы знал, то все равно бы вам не сказал, – рассказывает он.

Он также добавил, что российские оккупанты на Херсонщине не имеют такой мотивации, которую имеют украинские военные, защищающие родную землю.

– Конечно, они готовы бежать, готовы спасаться. Прежде всего потому, что это москали. Они пришли на нашу землю. И я знаю из перехватов, что они совершенно не испытывают какой-то жизненной потребности, которую испытываем мы, стоять здесь до конца, умирать за эту землю. И они, конечно, готовы бежать. Для них это просто армия! Это просто приказание, которое им дали. Если они могут бежать, они бегут. Если они имеют возможность поднимать белое знамя, они его поднимают, – рассказывает разведчик.

Он также добавил, что «ВСУ еще не показали далеко и части своего потенциала на Херсонском направлении, что можно с ними сделать»: «Я уверен, что они побегут и мы отгоним их в Херсон как минимум, а там уже посмотрим».

Напомним, что украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 оккупантов . Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 66 тысяч своих военных.