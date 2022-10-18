|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|07:13
|Захід сонця:
|18:00
|Температура завтра:
|+19 C°
|Швидкість вітру:
|2.7 м/с
|Схід сонця:
|07:24
|Захід сонця
|18:01
|Температура завтра:
|+15 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.95 грн
|40.45 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Руководитель подразделения Terra Николай (Абдула) Волохов рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают разминать оборону оккупантов на херсонском направлении.
Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.
— Что касается врага на Херсонщине, что я хочу сказать? Позиции у них достаточно неплохие. Но, как вы могли видеть, и из того, что я могу рассказать, мы их разминаем. Наша артиллерия работает очень хорошо. Цели поражаются каждый день. Лично я наблюдал уничтожение около 20 целей артиллерией, огнем с корректировкой. Огонь очень точен.
И я верю в то, что скоро их линия будет достаточно размякла для того, чтобы совершить прорыв, о котором все так долго говорят. Не могу сказать, когда это произойдет, я не знаю. Если бы знал, то все равно бы вам не сказал, – рассказывает он.
Он также добавил, что российские оккупанты на Херсонщине не имеют такой мотивации, которую имеют украинские военные, защищающие родную землю.
– Конечно, они готовы бежать, готовы спасаться. Прежде всего потому, что это москали. Они пришли на нашу землю. И я знаю из перехватов, что они совершенно не испытывают какой-то жизненной потребности, которую испытываем мы, стоять здесь до конца, умирать за эту землю. И они, конечно, готовы бежать. Для них это просто армия! Это просто приказание, которое им дали. Если они могут бежать, они бегут. Если они имеют возможность поднимать белое знамя, они его поднимают, – рассказывает разведчик.
Он также добавил, что «ВСУ еще не показали далеко и части своего потенциала на Херсонском направлении, что можно с ними сделать»: «Я уверен, что они побегут и мы отгоним их в Херсон как минимум, а там уже посмотрим».
Напомним, что украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 оккупантов . Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 66 тысяч своих военных.
Руководитель подразделения Terra Николай (Абдула) Волохов рассказал, что Вооруженные силы Украины продолжают разминать оборону оккупантов на херсонском направлении.
Об этом он рассказал в интервью Радио НВ.
— Что касается врага на Херсонщине, что я хочу сказать? Позиции у них достаточно неплохие. Но, как вы могли видеть, и из того, что я могу рассказать, мы их разминаем. Наша артиллерия работает очень хорошо. Цели поражаются каждый день. Лично я наблюдал уничтожение около 20 целей артиллерией, огнем с корректировкой. Огонь очень точен.
И я верю в то, что скоро их линия будет достаточно размякла для того, чтобы совершить прорыв, о котором все так долго говорят. Не могу сказать, когда это произойдет, я не знаю. Если бы знал, то все равно бы вам не сказал, – рассказывает он.
Он также добавил, что российские оккупанты на Херсонщине не имеют такой мотивации, которую имеют украинские военные, защищающие родную землю.
– Конечно, они готовы бежать, готовы спасаться. Прежде всего потому, что это москали. Они пришли на нашу землю. И я знаю из перехватов, что они совершенно не испытывают какой-то жизненной потребности, которую испытываем мы, стоять здесь до конца, умирать за эту землю. И они, конечно, готовы бежать. Для них это просто армия! Это просто приказание, которое им дали. Если они могут бежать, они бегут. Если они имеют возможность поднимать белое знамя, они его поднимают, – рассказывает разведчик.
Он также добавил, что «ВСУ еще не показали далеко и части своего потенциала на Херсонском направлении, что можно с ними сделать»: «Я уверен, что они побегут и мы отгоним их в Херсон как минимум, а там уже посмотрим».
Напомним, что украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 оккупантов . Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 66 тысяч своих военных.