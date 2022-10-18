Украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 66 тысяч своих военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 до 18.10 ориентировочно составили:

личного состава - около 65 850 (+530) человек ликвидировано,

танков - 2548 (+11) ед,

боевых бронированных машин - 5219 (+14) ед,

артиллерийских систем - 1622 (+23) ед,

РСЗО - 372 (+6) ед,

средства ПВО - 188 (+1) ед,

самолетов - 268 (+0) ед,

вертолетов - 242 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1276 (+35),

крылатые ракеты - 318 (+2),

корабли /катера - 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 3985 (+16) ед,

специальная техника – 144 (+0).

Напомним, что ночью 18 октября силы противовоздушной обороны уничтожили пять иранских дронов-камикадзе в Николаевской области.