Украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 66 тысяч своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 18.10 ориентировочно составили:
Напомним, что ночью 18 октября силы противовоздушной обороны уничтожили пять иранских дронов-камикадзе в Николаевской области.
Украинские войска за прошедшие сутки ликвидировали еще 530 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны Россия потеряла около 66 тысяч своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 до 18.10 ориентировочно составили:
Напомним, что ночью 18 октября силы противовоздушной обороны уничтожили пять иранских дронов-камикадзе в Николаевской области.