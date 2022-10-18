Ночью 18 октября силы противовоздушной обороны уничтожили пять иранских дронов-камикадзе в Николаевской области.

Об этом сообщает Воздушное командование «Юг» в Facebook.

Четыре дрона сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг».

Еще один дрон сбили воины Сил территориальной обороны.