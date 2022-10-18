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Ночью 18 октября силы противовоздушной обороны уничтожили пять иранских дронов-камикадзе в Николаевской области.
Об этом сообщает Воздушное командование «Юг» в Facebook.
Четыре дрона сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг».
Еще один дрон сбили воины Сил территориальной обороны.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны.
Ночью 18 октября силы противовоздушной обороны уничтожили пять иранских дронов-камикадзе в Николаевской области.
Об этом сообщает Воздушное командование «Юг» в Facebook.
Четыре дрона сбиты силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования «Юг».
Еще один дрон сбили воины Сил территориальной обороны.
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны.