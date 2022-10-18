ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Около 21.00 17 октября в зоне ответственности Воздушное командование «Центр» уничтожено восемь дронов-камикадзе иранского производства «Shahed-136».
Шесть этих баражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК.
Еще два «Shahed-136» сбили зенитчики Сухопутных войск.
Около 15.00 во время ракетной атаки из акватории Черного моря противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины сбиты две крылатые ракеты «Калибр».
ВСУ сбили восемь дронов-камикадзе и две крылатые ракеты в центре страны. Об этом сообщают Воздушные Силы ВСУ.
Около 21.00 17 октября в зоне ответственности Воздушное командование «Центр» уничтожено восемь дронов-камикадзе иранского производства «Shahed-136».
Шесть этих баражирующих боеприпасов сбиты истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами ПЗРК.
Еще два «Shahed-136» сбили зенитчики Сухопутных войск.
Около 15.00 во время ракетной атаки из акватории Черного моря противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины сбиты две крылатые ракеты «Калибр».