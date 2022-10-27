Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Конгрессе Совета Европы встретилась с Государственным министром Ирландии по планированию и местному самоуправлению Питером Берком, Министром местного самоуправления и безопасности строительства Великобритании Полом Скалли и представителями ирландского и Великобританского правительств.

Об этом сообщает пресс- служба Николаевского областного совета.

В ходе встречи обсудили вопросы защиты и реабилитации украинских военнопленных, поддержку временно перемещенных лиц и помощь в восстановлении Николаевской области.

— Международные коллеги поддержат все инициативы нашей страны по защите прав украинских военнопленных. Со своей стороны, они направят, дополнительно, соответствующие правительственные письма к Красному кресту и ООН с призывом заставить Россию соблюдать Женевские конвенции. Жизнь каждого нашего защитника имеет значение! И все они должны вернуться домой! – отметила Анна Замазеева.

Глава областного совета также сообщила, что правительство Великобритании будет способствовать доставке гуманитарных грузов в места содержания военнопленных. А правительство Ирландии готово рассмотреть возможность прохождения реабилитации наших военных, в том числе военнопленных, на территории своей страны.

— Общаясь с представителями правительств, почувствовала, что они искренне озабочены ситуацией в нашей стране и заявления о всесторонней поддержке с их стороны – это не просто слова!, – рассказала Анна Замазеева.

Несмотря на напряженную ситуацию с жильем, эти страны все равно принимают наших граждан, вынужденных искать временное убежище из-за войны. Правительство Ирландии отработало программы поощрения местного населения к предоставлению убежища украинским семьям, которым временно пришлось выехать с оккупированных территорий, зон боевых действий. Семьи, которые принимают украинцев, получают льготы на энергоносители и коммунальные услуги.

— Также, во время встречи обозначили четкие шаги сотрудничества и есть предварительные договоренности о подписании Меморандума по присоединению Ирландии к восстановлению Николаевщины, – отметила Анна Замазеева и поблагодарила правительство и народ Ирландии и Великобритании за поддержку.

Напомним, волонтеры Гуманитарного штаба Николаевщины, работающего под патронатом глава облсовета Анны Замазеевой, на этой неделе закупили и установили 23 окна и 13 балконных дверей в одном из пострадавших от обстрелов дома.