Волонтеры Гуманитарного штаба Николаевщины на этой неделе закупили и установили 23 окна и 13 балконных дверей в одном из пострадавших от обстрелов домов. Работы производятся в 15 квартирах согласно заявкам владельцев.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.

— Ремонт в поврежденных домах, помощь громадам, военным, малозащищенным слоям населения, обеспечение водой, медикаментами и т.д. – 24/7 наша команда гуманитарного штаба Николаевщины работает на гуманитарном фронте. Это очередной шаг помощи жителям разрушенных ракетными ударами домов. Ранее нашей командой было приобретено и уже установлено 37 входных дверей согласно заявкам, — прокомментировала она.

Также за прошедшую неделю волонтеры Гуманитарного штаба передали:

Более 4000 круассанов от FrenchBox для наших военных.

1740 продуктовых наборов для жителей сел Парутино, Доманевка, Кобзарцы, Новопавловка.

Около 600 продуктовых наборов для пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, малообеспеченных николаевцев, в том числе 150 наборов для доноров крови.

Современную, теплую обувь для наших защитников на линии фронта.

Одежду, теплые вещи для взрослых, подростков, детей, комплекты постельного белья, одеяла, подушки сладости для жителей села Воскресенск и прифронтового села Котлярово.

Витамины для укрепления иммунитета деткам с ограниченными возможностями из ОО «Улыбка ребенка».

Более 300 наборов с детским питанием, подгузниками, средствами гигиены, молочной продукцией и т.д. для семей с детишками до 5 лет.

88 продуктовых наборов для работников МОБ Судебно-медицинской экспертизы.

38000 литров чистой питьевой воды для Николаевцев, в т.ч. от БФ ACTED

Сайт «Світлих справ» по ссылке. Контакт: 0800300520.

Ранее сообщалось, что облсовет выделил 10 миллионов гривен в поддержку семей военнопленных из Николаева.