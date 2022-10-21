Волонтеры Гуманитарного штаба Николаевщины на этой неделе закупили и установили 23 окна и 13 балконных дверей в одном из пострадавших от обстрелов домов. Работы производятся в 15 квартирах согласно заявкам владельцев.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
— Ремонт в поврежденных домах, помощь громадам, военным, малозащищенным слоям населения, обеспечение водой, медикаментами и т.д. – 24/7 наша команда гуманитарного штаба Николаевщины работает на гуманитарном фронте. Это очередной шаг помощи жителям разрушенных ракетными ударами домов. Ранее нашей командой было приобретено и уже установлено 37 входных дверей согласно заявкам, — прокомментировала она.
Также за прошедшую неделю волонтеры Гуманитарного штаба передали:
Сайт «Світлих справ» по ссылке. Контакт: 0800300520.
Ранее сообщалось, что облсовет выделил 10 миллионов гривен в поддержку семей военнопленных из Николаева.
Волонтеры Гуманитарного штаба Николаевщины на этой неделе закупили и установили 23 окна и 13 балконных дверей в одном из пострадавших от обстрелов домов. Работы производятся в 15 квартирах согласно заявкам владельцев.
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева.
— Ремонт в поврежденных домах, помощь громадам, военным, малозащищенным слоям населения, обеспечение водой, медикаментами и т.д. – 24/7 наша команда гуманитарного штаба Николаевщины работает на гуманитарном фронте. Это очередной шаг помощи жителям разрушенных ракетными ударами домов. Ранее нашей командой было приобретено и уже установлено 37 входных дверей согласно заявкам, — прокомментировала она.
Также за прошедшую неделю волонтеры Гуманитарного штаба передали:
Сайт «Світлих справ» по ссылке. Контакт: 0800300520.
Ранее сообщалось, что облсовет выделил 10 миллионов гривен в поддержку семей военнопленных из Николаева.