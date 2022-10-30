Financial Times обнародовала расследование, в котором на примере одного судна показала, как Россия торгует ворованным украинским зерном из Запорожской области.

Об этом пишет «Бабель» .

Одним из руководителей операции по хищению агропродукции является Никита Бусел, основатель двух гостиниц и сети кафе в России. До лета бизнесмен находился во временно оккупированной Запорожской области, его избрали генеральным директором так называемой фирмы «Государственный зерновой оператор» в Бердянске.

Эта компания занимается тем, что перепродает зерно, украденное со складов или полей местных фермеров. Они даже начали рекламную кампанию, где Никита Бусел приглашал аграриев к сотрудничеству, продавая зерно через пункты выдачи по установленной цене. В рекламном видео он стоит перед российским поездом, заполняемым украинским зерном. Голос за кадром отмечает, что у «покупателей зерна нашли в России, Сирии, Турции и Иране».

Владельцы и руководители украинских агробизнесов, сбежавших из оккупированного региона, сообщили, что эта компания перепродает зерно, украденное с их складов или собранное с полей, которыми они владели ранее.

— Они захватили наши складские помещения... У фермеров нет выбора: либо сдавайте зерно, либо его у вас заберут, — рассказал руководитель одного экспроприированного бердянского предприятия.

«Государственный зерновой оператор» работает до сих пор, потому что еженедельно публикует списки цен за тонну, по которым «закупает» сельхозпродукцию у местных фермеров. В августе местные власти заявили, что регион экспортирует около 5 000 тонн зерна в день по железной дороге и около 1500—2000 тонн автомобильным транспортом.

В расследовании говорится, что для экспорта 2675 тонн пшеницы россияне использовали судно Pawell, принадлежащее, вероятно, фиктивной британской компании Pawell Shipping Co LLP LLPCo. Его скачали в Бердянске, но в документах записали, что якобы в российском порту Кавказ, расположенном в Керченском проливе.

Продавцом зерна указали другого российского бизнесмена Игоря Пожидаева и его компанию Геос. Он много лет торговал зерном в оккупированном Крыму. В комментарии FT Игорь Пожидаев признал, что его бизнес перевозил зерно, но категорически отрицал его украинское происхождение.

— Это зерно не имеет отношения ни к Запорожью, ни к Украине. Это касается порта Кавказ, и у нас есть все соответствующие документы, начиная от торгово-промышленной палаты РФ и заканчивая договорами с фермерами, у которых покупал зерно, — сказал бизнесмен.

Уже 3 сентября это судно прибыло в порт Самсун (Турция), где зерно хотели продать азербайджанскому бизнесмену Акбару Асгарову, но сделка сорвалась.

После этого судно перешло немного вдоль побережья, в маленький приморский турецкий городок Синоп. Через несколько недель Pawell появился в восточной части Черного моря, но в нем уже не было зерна.

Конечным пунктом назначения 26 сентября был небольшой восточнотурецкий порт Хопа недалеко от границы с Грузией.

– В конце концов я продал груз. Он продан, и турки довольны российскими документами, которые я им дал. То, что вы копаете, — что это было в Бердянске? Это все глупости, - сказал Игорь Пожидаев.

Напомним, Россия решила приостановить действие договора из- за обстрела кораблей в бухте оккупированного Севастополя.

Соединенные Штаты отреагировали на заявление России о приостановлении участия в зерновом соглашении.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал РФ вернуться к «зерновому соглашению».