Премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.
Об этом он заявил на заседании Кабмина, говорится в сообщении в Telegram .
— Государство готовится и запасается дополнительным оборудованием, и украинцы должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы всего необходимого, – отметил глава правительства.
По его словам, Украина продолжает договариваться с союзниками об увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры, а также мобильных источников питания и обогрева.
— Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и до этого. К примеру, системные операторы некоторых стран Европы передавали «Укрэнерго» оборудование последние 8 месяцев. Поэтому у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру, – успокоил Шмигаль.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что ракеты и дроны, выпущенные россиянами в понедельник по территории Украины, атаковали 10 регионов и повредили 18 объектов, большинство из которых – энергетические.
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Премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев уже сейчас начать подготовку к сложной зиме и запастись необходимыми вещами.
Об этом он заявил на заседании Кабмина, говорится в сообщении в Telegram .
— Государство готовится и запасается дополнительным оборудованием, и украинцы должны готовиться к сложной зиме и иметь запасы всего необходимого, – отметил глава правительства.
По его словам, Украина продолжает договариваться с союзниками об увеличении поставок оборудования для восстановления инфраструктуры, а также мобильных источников питания и обогрева.
— Уже 12 стран согласились помогать, а многие помогали и до этого. К примеру, системные операторы некоторых стран Европы передавали «Укрэнерго» оборудование последние 8 месяцев. Поэтому у Украины есть и будут резервы, чтобы восстанавливать разрушенную инфраструктуру, – успокоил Шмигаль.
Премьер-министр Денис Шмигаль сообщил, что ракеты и дроны, выпущенные россиянами в понедельник по территории Украины, атаковали 10 регионов и повредили 18 объектов, большинство из которых – энергетические.