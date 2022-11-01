Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон возможность оказать помощь городу Николаеву, почти ежедневно страдающему от российской агрессии.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем вечернем видеообращении.

Президент Украины сообщил, что сегодня состоялся визит в Киев еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

— В свое время она помогла нам в процессе присоединения Украины к общеевропейской энергосети. Это то, что значительно усилило Украину. И сейчас мы услышали от госпожи еврокомиссара необходимые сигналы поддержки. Обсудили инициативу создания такого формата, который, как военный Рамштайн, сможет работать ради нашей общей безопасности, но именно концентрирован в энергетической плоскости. Что-то типа «энергетического Рамштайна» – средства, техническая поддержка, трансформаторы, генераторы, энергоносители – это то, что жизненно необходимо для нашей защиты. Обсудили помощь конкретным городам и общинам. Таким как Николаев, Никополь, Харьков и другие, которые подвергаются постоянному российскому террору. Буквально каждый день и ночь. По итогам визита есть много договоренностей, - сказал Владимир Зеленский.