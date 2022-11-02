Фонд Сергея Притулы объявил сбор средств на гусеничную бронированную технику, крайне необходимую защитникам в условиях плохой зимней погоды.

Фонд собирается закупить 50 бронетранспортеров британского производства «Спартан», сообщил Притула.

– Этот день настал. Мы начинаем новый большой сбор. Дожди и скоро уже снега будут в Украине, это значит, что нашим военным крайне просто внезапно будет необходима гусеничная техника, — отметил он.

Сергей Притула добавил, что фонд ищет бронированную гусеничную технику. В частности, британские «спартаны» – их большое количество.

– Вы хотели большой сбор, вы хотели мегазбор. Я вас прошу: а давайте для нашей родной армии купим очень много бронированной техники, – призвал он.

Сбор продлится со 2 по 8 ноября, нужно собрать 200 миллионов гривен. Если удастся выкупить, то вся партия очень быстро окажется у защитников.

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Ранее волонтер Сергей Притула отметил, что надеется, что Украина сможет «громко» ответить на иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые массово закупила Россия.