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Фонд Сергея Притулы объявил сбор средств на гусеничную бронированную технику, крайне необходимую защитникам в условиях плохой зимней погоды.
Фонд собирается закупить 50 бронетранспортеров британского производства «Спартан», сообщил Притула.
– Этот день настал. Мы начинаем новый большой сбор. Дожди и скоро уже снега будут в Украине, это значит, что нашим военным крайне просто внезапно будет необходима гусеничная техника, — отметил он.
Сергей Притула добавил, что фонд ищет бронированную гусеничную технику. В частности, британские «спартаны» – их большое количество.
– Вы хотели большой сбор, вы хотели мегазбор. Я вас прошу: а давайте для нашей родной армии купим очень много бронированной техники, – призвал он.
Сбор продлится со 2 по 8 ноября, нужно собрать 200 миллионов гривен. Если удастся выкупить, то вся партия очень быстро окажется у защитников.
ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB
МоноБанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2
Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Ранее волонтер Сергей Притула отметил, что надеется, что Украина сможет «громко» ответить на иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые массово закупила Россия.
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Фонд Сергея Притулы объявил сбор средств на гусеничную бронированную технику, крайне необходимую защитникам в условиях плохой зимней погоды.
Фонд собирается закупить 50 бронетранспортеров британского производства «Спартан», сообщил Притула.
– Этот день настал. Мы начинаем новый большой сбор. Дожди и скоро уже снега будут в Украине, это значит, что нашим военным крайне просто внезапно будет необходима гусеничная техника, — отметил он.
Сергей Притула добавил, что фонд ищет бронированную гусеничную технику. В частности, британские «спартаны» – их большое количество.
– Вы хотели большой сбор, вы хотели мегазбор. Я вас прошу: а давайте для нашей родной армии купим очень много бронированной техники, – призвал он.
Сбор продлится со 2 по 8 ноября, нужно собрать 200 миллионов гривен. Если удастся выкупить, то вся партия очень быстро окажется у защитников.
ПриватБанк: https://cutt.ly/mNArQQB
МоноБанк: https://send.monobank.ua/jar/4oHMTF2ER2
Paypal: serhiy.prytula.kyiv@gmail.com
Ранее волонтер Сергей Притула отметил, что надеется, что Украина сможет «громко» ответить на иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые массово закупила Россия.