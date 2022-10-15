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Волонтер Сергей Притула надеется, что Украина сможет «громко» ответить на иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые массово закупила Россия. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
— Если все сложится правильно, – возможно, наш ответ на иранские беспилотники будет громким, – заявил Сергей Притула.
Остальные подробности он пока не имеет права рассказывать.
Также Притула рассказал, могут ли волонтеры помочь купить систему противовоздушной борьбы. По его словам, это рынок очень узкой номенклатуры и вопрос не в деньгах, а в политической воле.
В качестве дополнительного примера он привел ситуацию с танками.
– Украина способна купить танки Leopard 2. Они есть в той же Испании, – объясняет Притула. – Но чтобы их нам продали – нужно добро от страны-производителя. А у немцев пока нет политической воли, - сказал он.
Германия не имеет свободы, в частности, потому что флюгером в этом вопросе для многих государств являются США, считает волонтер.
– А США не делятся с нами даже своими танками Abrams. Как только оттуда пойдет поток – это будет сигналом, что можно, – подытожил Сергей Притула.
Напомним, за сутки на дроно-камикадзе RAM UAV для Сил обороны Украины удалось собрать 352 миллиона гривен.
Волонтер Сергей Притула надеется, что Украина сможет «громко» ответить на иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые массово закупила Россия. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
— Если все сложится правильно, – возможно, наш ответ на иранские беспилотники будет громким, – заявил Сергей Притула.
Остальные подробности он пока не имеет права рассказывать.
Также Притула рассказал, могут ли волонтеры помочь купить систему противовоздушной борьбы. По его словам, это рынок очень узкой номенклатуры и вопрос не в деньгах, а в политической воле.
В качестве дополнительного примера он привел ситуацию с танками.
– Украина способна купить танки Leopard 2. Они есть в той же Испании, – объясняет Притула. – Но чтобы их нам продали – нужно добро от страны-производителя. А у немцев пока нет политической воли, - сказал он.
Германия не имеет свободы, в частности, потому что флюгером в этом вопросе для многих государств являются США, считает волонтер.
– А США не делятся с нами даже своими танками Abrams. Как только оттуда пойдет поток – это будет сигналом, что можно, – подытожил Сергей Притула.
Напомним, за сутки на дроно-камикадзе RAM UAV для Сил обороны Украины удалось собрать 352 миллиона гривен.