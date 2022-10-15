Волонтер Сергей Притула надеется, что Украина сможет «громко» ответить на иранские дроны-камикадзе Shahed-136, которые массово закупила Россия. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

— Если все сложится правильно, – возможно, наш ответ на иранские беспилотники будет громким, – заявил Сергей Притула.

Остальные подробности он пока не имеет права рассказывать.

Shahed-136 – дрон-камикадзе, изготовленный Ираном и впервые представленный в 2020 году. По всей вероятности, эффективная дальность полета Shahed-136 составляет до 1000 км с возможностью доставлять боевую часть весом 50 кг. Уничтожить беспилотник можно любым средством противовоздушной обороны, а обнаружить с помощью радара. Иран производит эти БПЛА для массированного применения по одной или группе целей.

Также Притула рассказал, могут ли волонтеры помочь купить систему противовоздушной борьбы. По его словам, это рынок очень узкой номенклатуры и вопрос не в деньгах, а в политической воле.

В качестве дополнительного примера он привел ситуацию с танками.

– Украина способна купить танки Leopard 2. Они есть в той же Испании, – объясняет Притула. – Но чтобы их нам продали – нужно добро от страны-производителя. А у немцев пока нет политической воли, - сказал он.

Германия не имеет свободы, в частности, потому что флюгером в этом вопросе для многих государств являются США, считает волонтер.

– А США не делятся с нами даже своими танками Abrams. Как только оттуда пойдет поток – это будет сигналом, что можно, – подытожил Сергей Притула.

Напомним, за сутки на дроно-камикадзе RAM UAV для Сил обороны Украины удалось собрать 352 миллиона гривен.