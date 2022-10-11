За сутки на дроно-камикадзе RAM UAV для Сил обороны Украины удалось собрать 352 миллиона гривен.

Об этом сообщают Сергей Притула и Сергей Стерненко , проводившие этот сбор.

Сбор денег проходил с 12:00 10 октября до 12:00 11-го. Из этих средств волонтеры закупят 50 дронов-камикадзе RAM II с наземными станциями на сумму 100 миллионов гривен.

Как пояснил Сергей Притула, волонтеры хотели законтрактовать 50 ударных дронов с тремя наземными станциями.

— Комплекс выглядит 10 «птичек» и наземки — подготовить три группы, чтобы они с этим всем работали. И когда эти «птички» в 10 штук выстреляются, потом [будет] еще одна партия, – рассказал Сергей Притула.

На этот комплекс волонтеры планировали собрать в общей сложности 100 миллионов гривен.

— Но поскольку мы собрали в разы больше, чем планировали, остается еще 252 миллиона. И они также пойдут на истребление российских оккупантов, — сообщил Сергей Стерненко и анонсировал обнародование деталей впоследствии.

Как говорится на сайте разработчиков, RAM II UAV – это современный дрон-камикадзе на базе украинского беспилотника «Аист-100» от компании DEVIRO. Его максимальная дальность полета – 30 километров, продолжительность – 55 минут, точность – до 1 метра, а боевая нагрузка – до 3 килограммов.

Разработчики уверяют, что комплектуют дроны разными видами боеголовок – для выполнения конкретной миссии. К примеру, если нужно поразить цели внутри зданий или малую бронированную технику, используют термобарическую боевую часть.

А вот осколочно-фугасную боевую часть используют для поражения живой силы на открытом пространстве. Есть также вариант с бронебойной боевой частью – для бронированных и сильно защищенных целей на суше или в море.

Напомним, телеграмм-канал «Николаевский Ванек» за менее чем пять часов забрал 5 миллионов 600 тысяч гривен на пикапы и грузовики для украинских защитников на южном фронте.