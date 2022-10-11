Телеграмм-канал «Николаевский Ванек» за менее чем пять часов забрал 5 миллионов 600 тысяч гривен на пикапы и грузовики для украинских защитников на южном фронте.

Этот сбор был объявлен по просьбе генерал-майора Дмитрия Марченко, который с первых дней полномасштабного вторжения РФ руководил обороной Николаева.

На шесть пикапов было собрано 1 миллион 398 тысяч гривен, остальные – на грузовики для бойцов 406-й отдельной артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова и 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка.

— Сегодня собрали 5 миллионов 600 тысяч 362 гривны, чтобы купить ребятам на юг 6 пикапов и 6 грузовиков. Собрание закрыто менее чем за 5 часов. Повторяю, МЕНЬШЕ ЧЕМ ЗА 5 ЧАСОВ. Благодарю всех за внимание, – сообщается в телеграмм-канале.

Пока телеграмм-канал «Николаевский Ванёк» насчитывает 220 тысяч подписчиков. Подписаться на него можно по ссылке.

Напомним, на массированные ракетные удары РФ по украинским городам и объектам энергоинфраструктуры 10 октября украинцы отреагировали усиленными донатами на ВСУ – на вечер понедельника задонатили более 227 миллионов гривен.