За восемь лет оккупации на Крымский полуостров незаконно переехали около 800 тысяч россиян.

Об этом в комментарии Daily Mail сообщила постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

— Согласно украинскому и международному законодательству, если граждане чужого государства нелегально пересекают границу, их нужно принудительно выдворить. Поэтому если они нелегали, то должны вернуться в Россию, уехать из украинского Крыма после деоккупации. Только тогда эти люди смогут потребовать от Украинского государства право на пребывание/проживание, – отметила Тамила Ташева.

Напомним, Европейский Союз осудил незаконную «долевую» мобилизацию, которую Россия проводит на территории временно оккупированного Крыма, а также кампанию призыва в российскую армию, которая с сегодняшнего дня началась на украинском полуострове.