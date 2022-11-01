Европейский Союз осудил незаконную «частичную» мобилизацию, которую Россия проводит на территории временно оккупированного Крыма, а также кампанию призыва в российскую армию, которая с сегодняшнего дня началась на украинском полуострове.

Об этом говорится в заявлении спикера ЕС, обнародованном во вторник на сайте Европейской службы внешних действий, передает « Укринформ ».

— Сегодня российская федерация начала еще одну кампанию военного призыва в незаконно аннексированных Автономной Республике Крым и в городе Севастополь по подбору жителей Крыма в вооруженные силы Российской Федерации. Эта кампания началась вскоре после российской мобилизации, объявленной 21 сентября, которая также безосновательно распространялась на жителей Крыма. Сегодняшний шаг является еще одним нарушением международного законодательства со стороны России, — говорится в заявлении.

Как отметил представитель ЕС, такие действия кремля «намеренно и непропорционально» направлены против крымскотатарского населения полуострова, которое кремль пытается силой приобщить к российской агрессивной войне против Украины, которая является их настоящей и «традиционной» Родиной.

— ЕС не признает и не будет признавать российскую незаконную аннексию Автономной Республики Крым и Севастополь. Он также твердо отрицает и единогласно осуждает незаконную аннексию Россией Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Все эти территории есть и будут оставаться Украиной, — отмечается в документе.

В заявлении говорится, что ЕС остается решительным в поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. При этом ЕС требует от России остановить нарушение международного права и немедленно вывести все свои войска и военное оборудование со всей территории Украины.

Спикер подчеркнул, что Россия, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет особую ответственность и обязана обеспечивать защиту прав человека, включая не временно оккупированные и незаконно аннексированные ею территории Украины.

Ранее сообщалось, что, несмотря на публичные заявления мэра Москвы Собянина о завершении «долевой мобилизации», продолжается вручение повесток военнообязанным по месту жительства и работы.