Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона следует вывезти из города.

Об этом пишут российское пропагандистское издание РИА Новости и Telegram-канал Вы слушали маяк.

— Сейчас проживающих в Херсоне нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий, – сказал Владимир Путин во время возложения цветов на Красной площади.

Депортацию жителей Владимир Путин прикрывает якобы заботой о людях.

По словам президента страны-агрессора, «гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и других мер».

Ранее сообщалось, что коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный РФ заместителем главы оккупационной администрации Херсонщины, неоднократно заявлявший, что «Россия в регионе навсегда», уже в этом сомневается.