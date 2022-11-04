Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона следует вывезти из города.
Об этом пишут российское пропагандистское издание РИА Новости и Telegram-канал Вы слушали маяк.
— Сейчас проживающих в Херсоне нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий, – сказал Владимир Путин во время возложения цветов на Красной площади.
Депортацию жителей Владимир Путин прикрывает якобы заботой о людях.
По словам президента страны-агрессора, «гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и других мер».
Ранее сообщалось, что коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный РФ заместителем главы оккупационной администрации Херсонщины, неоднократно заявлявший, что «Россия в регионе навсегда», уже в этом сомневается.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
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А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
Президент России Владимир Путин заявил, что жителей Херсона следует вывезти из города.
Об этом пишут российское пропагандистское издание РИА Новости и Telegram-канал Вы слушали маяк.
— Сейчас проживающих в Херсоне нужно убрать из зоны наиболее опасных боевых действий, – сказал Владимир Путин во время возложения цветов на Красной площади.
Депортацию жителей Владимир Путин прикрывает якобы заботой о людях.
По словам президента страны-агрессора, «гражданское население не должно страдать от обстрелов, от наступательных, контрнаступательных и других мер».
Ранее сообщалось, что коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный РФ заместителем главы оккупационной администрации Херсонщины, неоднократно заявлявший, что «Россия в регионе навсегда», уже в этом сомневается.