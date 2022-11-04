Коллаборант Кирилл Стремоусов, назначенный РФ замглавы оккупационной администрации Херсонщины, неоднократно заявлявший, что «Россия в регионе навсегда», уже в этом сомневается.

Об этом он сказал в комментарии пропагандистскому шоу «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на подконтрольном Кремлю канале Russia Today.

Коллаборант выразил надежду, что Россия попытается удержать Херсон, ведь в его заявления и обещания верят «многие, получившие российские паспорта» на оккупированных территориях.

— Я надеюсь, что мы Херсон не оставим. Я надеюсь, что за Херсон мы будем биться не только на уровне разных интернет-сообществ, журналистов и блогеров. Но и на уровне тех, кто хочет сегодня понять, что Херсон оставлять нельзя. И если мы это себе позволим, это будет не только большой удар по имиджу нас всех, кто начинал события 24 февраля, а и удар по людям, которые могут остаться. Много людей, которые получили на сегодня российские паспорта, искренне верят тому, что я говорю — что мы никогда не оставим Херсон. Но, с учетом того, что нам придется принимать какие-то тяжелые решения, будь то какая-то очень дальновидная стратегия. Будь то что угодно, но для меня важна попытка сказать людям: «Выезжайте на левый берег, там вы будете находиться в более полной безопасности», — сказал он.

Также Кирилл Стремоусов добавил, что говорит об этом в попытке «спасти как можно больше людей от нацистов».

— Я всего лишь предположил только лишь для того, чтобы как можно больше людей спасти. Чтобы они выехали и не оказались в лапах нацистов, которые, может быть, могут зайти в Херсон, — добавил он.

Ранее Кирилл Стремоусов рассказал, что ситуация в Херсоне «пока стабильна». При этом видео он записал сидя в своей машине, набитой сумками с вещами. Рассказывая о том, как у оккупантов все хорошо в Херсоне, коллаборант несколько раз повторил словосочетание «пока что».