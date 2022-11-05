В Николаеве на 4 ноября продолжаются аварийно-ремонтные работы в здании Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса. В ночь на 1 ноября в фасадную часть здания попала российская ракета С-300.

Об этом корреспондентам Общественного рассказал начальник управления по чрезвычайным ситуациям горсовета Александр Герасименя.

По словам Александра Герасимени, существует возможность разрушения еще одной части гимназии. Чтобы не допустить дальнейшего разрушения на месте, коммунальные службы выполняют первоочередные аварийные работы.

— Специалисты предприятия «Жилпромстрой 8» выполняют работы по сохранению крыши гимназии. Для этого мы вынуждены разрушать одну из опорных несущих конструкций. Пока эти работы продолжаются, — рассказал чиновник.

Решение о демонтаже любых несущих конструкций в зданиях, поврежденных в результате обстрелов, принимают специалисты государственного горно-спасательного отряда, рассказал первый заместитель городского головы Виталий Луков.

— Процедура проходит таким образом: приходят сотрудники городского совета и смотрят — если стена отклонена, и может упасть сама, тогда наш горно-спасательный отряд ее «подталкивает». Так поступали и в университете имени Василия Сухомлинского, и на многих других объектах, разрушенных российскими ракетами, — рассказал Виталий Луков.

Подобные работы обычно выполняют специалисты горно-спасательного отряда. Однако из-за того, что ночью были новые «прилеты», 4 ноября для выполнения работ в гимназии на субподряде привлекли предприятие « Жилпромстрой 8 ».

Дополнительная оплата для такого рода работ не предусмотрена, все происходит в рамках договора между Николаевским горсоветом и горноспасательным отрядом.

Для демонтажа аварийных элементов проект не требуется, говорит Виталий Луков. Проект будет использоваться при возобновляемых работах, однако, пока в стране действует военное положение, восстановительные работы не будут начинать.

На 4 ноября после аварийных работ поврежденное здание гимназии собираются законсервировать, сообщил Виталий Луков.

В ночь на 1 ноября российские войска попали ракетами С-300 в историческое здание Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса.