Здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса, разрушенное российской ракетой, выровнят.

Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в эфире ТРК «НИС-ТВ».

Он напомнил, что это заведение является историческим памятником, которому более 100 лет и пережившим несколько войн: Первую и Вторую миру: «Мы ищем фонды для восстановления этой гимназии».

Мэр также проинформировал, что уже был выполнен определенный перечень работ по предотвращению дальнейшего ее разрушения, а также выразил уверенность, что учебное заведение удастся вернуть аутентичный вид.

Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска попали ракетами С-300 в историческое здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса (бывшая Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса, – прим.). Российские войска обстреляли заведение во второй раз. Однако на этот раз ракета попала прямо в здание.

Разрушение российскими террористами уникального учебного заведения и архитектурного памятника прокомментировал языковой омбудсмен Тарас Кремень.