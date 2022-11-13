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Здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса, разрушенное российской ракетой, выровнят.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в эфире ТРК «НИС-ТВ».
Он напомнил, что это заведение является историческим памятником, которому более 100 лет и пережившим несколько войн: Первую и Вторую миру: «Мы ищем фонды для восстановления этой гимназии».
Мэр также проинформировал, что уже был выполнен определенный перечень работ по предотвращению дальнейшего ее разрушения, а также выразил уверенность, что учебное заведение удастся вернуть аутентичный вид.
Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска попали ракетами С-300 в историческое здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса (бывшая Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса, – прим.). Российские войска обстреляли заведение во второй раз. Однако на этот раз ракета попала прямо в здание.
Разрушение российскими террористами уникального учебного заведения и архитектурного памятника прокомментировал языковой омбудсмен Тарас Кремень.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса, разрушенное российской ракетой, выровнят.
Об этом сообщил Николаевский городской голова Александр Сенкевич в эфире ТРК «НИС-ТВ».
Он напомнил, что это заведение является историческим памятником, которому более 100 лет и пережившим несколько войн: Первую и Вторую миру: «Мы ищем фонды для восстановления этой гимназии».
Мэр также проинформировал, что уже был выполнен определенный перечень работ по предотвращению дальнейшего ее разрушения, а также выразил уверенность, что учебное заведение удастся вернуть аутентичный вид.
Напомним, в ночь на 1 ноября российские войска попали ракетами С-300 в историческое здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса (бывшая Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса, – прим.). Российские войска обстреляли заведение во второй раз. Однако на этот раз ракета попала прямо в здание.
Разрушение российскими террористами уникального учебного заведения и архитектурного памятника прокомментировал языковой омбудсмен Тарас Кремень.