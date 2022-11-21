В Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации погибли 437 детей, 839 получили ранения.

Об этом Офис генерального прокурора сообщает в Телеграмме.

— По состоянию на утро 21 ноября 2022 года более 1276 человек пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 437 детей погибли и более 839 получили ранения разной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Данные не окончательны, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно захваченных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 424, Харьковской – 266, Киевской – 117, Николаевской – 77, Запорожской – 75, Черниговской – 68, Луганской – 64, Херсонской – 64, Днепропетровской – 32.

19 ноября в результате обстрела врагом села Велетенское Херсонской области получила ранение семья вместе с 5-летним ребенком.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами России повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.

Напомним, что Россия применила более 4700 ракет за 270 дней полномасштабной войны.