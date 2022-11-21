Россия применила более 4700 ракет за 270 дней полномасштабной войны.

Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского к участникам Международной организации Франкофонии.

— Сотни наших городов просто сожжены. Тысячи человек погибли. Сотни тысяч силой депортированы в Россию. Миллионы уехали из Украины в другие страны, спасаясь от войны, – отметил он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что возвращение мира возможно тогда, когда каждый в мире понимает, что никто не заслуживает ни одного дня террора.

Он отметил, что украинская формула мира очень четкая – и каждый ее пункт абсолютно проработан.

- Радиационная и ядерная безопасность. Продовольственная безопасность. Энергетическая сохранность. Освобождение всех пленных и депортированных. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка. Вывод русских войск и прекращение боевых действий. Возвращение справедливости. Противодействие экоциду. Недопущение эскалации. Фиксация окончания войны. Каждый из этих пунктов – это конкретные решения, то, что нужно сделать для безопасности, – сказал президент.

Глава страны отметил, что российская агрессия не просто прекратится – будет восстановлена стабильность и предсказуемость для всех в мире.

– Вот почему наша формула мира – это формула мира для мира. И я предлагаю всем лидерам, всем добросовестным странам выбрать элемент формулы мира, который вы можете помочь нам реализовать, – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет. Россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.