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Во вторник, 15 ноября, российские войска выпустили по Украине около сотни ракет.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

Таким образом, россияне превысили массированный ракетный удар 10 октября, когда направили на Украину 84 ракеты. Сегодня оккупанты били ракетами Х-101 и Х-555.

- ПВО работает. Есть ущерб. По всей территории Украины уже выпущено 80 ракет и летит еще около 20. То есть уже около 100 ракет выпущено по территории Украины. Оккупанты превзошли 10 октября, когда было 84 ракеты. Так что уже есть сотня. Это массированный ракетный удар. Объекты критической инфраструктуры – это первая цель. Но, к сожалению, ракеты попадают и по жилым домам, – сказал Юрий Игнат.

Напомним, россияне осуществили массовый пуск ракет с бомбардировщиков Ту-95. Часть из них была сбита ПВО, часть попала в объекты энергетической инфраструктуры.

Также Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.