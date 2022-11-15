Россияне осуществили массовый пуск ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95, цели в Украине неизвестны.
Об этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул написал в Facebook.
- Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 из Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятны две волны. Цели в Украине не известны, - заявил он.
О ракетах в воздухе также сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким:
- Ракеты в воздухе. В укрытие, – написал он.
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Cui prodest?Станіслав Мартиросов
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Россияне осуществили массовый пуск ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95, цели в Украине неизвестны.
Об этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул написал в Facebook.
- Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 из Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятны две волны. Цели в Украине не известны, - заявил он.
О ракетах в воздухе также сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким:
- Ракеты в воздухе. В укрытие, – написал он.
Обновляется...