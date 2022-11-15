Россияне осуществили массовый пуск ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95, цели в Украине неизвестны.

Об этом начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул написал в Facebook.

- Кривой Рог. Срочно переходим в укрытие. Массовый пуск ракет Х-101 из Ту-95 из района Волгоград-Астрахань. Вероятны две волны. Цели в Украине не известны, - заявил он.

О ракетах в воздухе также сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким:

- Ракеты в воздухе. В укрытие, – написал он.

Обновляется...