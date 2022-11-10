Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты пытаются накопить запасы для нового массированного удара по Украине.

Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, оккупанты увидели, что эффекта от единичных ударов не так много.

Юрий Игант отметил, что для массированных ударов по Украине в октябре россияне копили средства несколько месяцев.

Он сказал, что российские заводы работают в три смены, чтобы пополнить запасы крылатых ракет.

— Вероятно, они накапливают какой-то запас для того, чтобы бить залпом. Это не исключается, потому что не оставил враг своих намерений двинуть нашу критическую инфраструктуру, – подчеркнул Юрий Игнат.

Напомним, в России провели обучение по нанесению ядерного удара .