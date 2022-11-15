Сегодня днем, 15 ноября, Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

— В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии, – написал он.

Ранее сообщалось, что Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты таким образом пытались накопить запасы для массированного удара по Украине.