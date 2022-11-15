|Швидкість вітру:
|2.2 м/с
|Схід сонця:
|06:54
|Захід сонця:
|16:18
|Температура завтра:
|+12 C°
|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|07:11
|Захід сонця
|16:13
|Температура завтра:
|+4 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.8 грн
|40.3 грн
|EUR
|40 грн
|41 грн
Сегодня днем, 15 ноября, Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.
Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
— В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии, – написал он.
Ранее сообщалось, что Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты таким образом пытались накопить запасы для массированного удара по Украине.
|
Cui prodest?Станіслав Мартиросов
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Сегодня днем, 15 ноября, Россия нанесла ракетные удары по Киеву. Пока известно о попадании в два жилых дома в Печерском районе.
Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
— В Печерском районе попадание, по предварительной информации, в два жилых дома. Несколько ракет сбили ПВО над Киевом. Медики и спасатели на месте попаданий. Более подробная информация впоследствии, – написал он.
Ранее сообщалось, что Россия снизила интенсивность атак с помощью ракет и беспилотников. Вероятно, оккупанты таким образом пытались накопить запасы для массированного удара по Украине.