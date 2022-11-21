В воскресенье, 20 ноября, народный депутат Украины Максим Дырдин вместе с литовским партнером Karolis Sankauskas посетили деоккупированный Херсон.

Они отвезли помощь в Николаев и Белозерскую территориальную общину Херсонской области, сообщил нардеп на своей официальной странице в Facebook .

— В Николаеве для наших защитников передали буржуйки и продукты быстрого приготовления. Еще 2 микроавтобуса загруженные продуктами питания направились в Белозерскую общину Херсонщины, – сообщил он.

Нардеп также поблагодарил литовских партнеров за поддержку и помощь.

— Общался с местными жителями и выслушал их горький опыт выживания во время оккупации. В общину возвращается нормальная жизнь. Коммунальные службы работают над восстановлением электро-, газо- и водоснабжения. Отсутствие таких привычных благ не портит местное настроение! Они просто ждут и радуются! – говорит нардеп.

Напомним, народный депутат Максим Дырдин сегодня, 14 ноября, с гуманитарной миссией посетил город Снигиревка Николаевской области , который в течение почти 8 месяцев был оккупирован российской армией.