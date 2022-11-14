Народный депутат Максим Дырдин сегодня, 14 ноября, с гуманитарной миссией посетил город Снигиревка Николаевской области, который в течение почти 8 месяцев был оккупирован российской армией.

Об этом политик написал на своей странице в фейсбуке.

– Люди истощены, но счастливы! Город претерпел много разрушений, но отстроим! Скорбит душа за теми, кто не пережил оккупацию и не увидел родной город с сине-желтым флагом, за теми, кто потерял жизнь в борьбе за увольнение!, - написал Максим Дирдин.

Прессрелиз