Хлеб, мясо, овощи, крупы, мука все эти продукты передали жителям Николаева и области волонтеры команды Александра Гайду.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Жители нескольких деоккупированных сел Николаевского и Баштанского районов, в частности, получили около 3 тысяч свежих хлебов. Еще сотню гуманитарных наборов, в которые входят мука и крупы, предоставили жителям села Водокачка Николаевского района.

В Николаеве волонтеры раздали горожанам Ингульского района хлеб, муку и овощи. А для домов семейного типа и приемных семей, где воспитывают 30 детей, загрузили машину с мясом, овощами, мукой, маслом, средствами гигиены. Также команда Александра Гайду передала муку николаевским железнодорожникам.

Помощь, которую оказали друзья из Одесщины, передадут военным. Речь идет о поддонах и канистрах для обустройства позиций защитников, а также подсолнечного масла.

— Наша волонтерская командра вместе с друзьями со всей страны работает с первых дней полномасштабной войны. Благодарю каждого за работу, посильную поддержку. Это важный вклад в победу Николаева и Украины. Итого – мы невероятная сила! – отметил Александр Гайду.

Ранее гуманитарный штаб народного депутата Украины Александр Гайду передал николаевцам 25 тонн муки.