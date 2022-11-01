Гуманитарный штаб народного депутата Украины Александра Гайду передал николаевцам 25 тонн муки.

Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

С начала полномасштабной войны команда штаба Александра Гайда активно помогает населению юга Украины, в частности, жителям Николаева, Николаевской области, волонтерским организациям, предприятиям и военным.

На этот раз передали едва ли не самый важный продукт для прифронтовой территории – муку. Фасовали по количеству лиц в семье или работников на предприятии. В зависимости от этого люди получили свертки весом от 10 до 50 кг. Через несколько дней волонтеры штаба передали около 25 тонн муки!

— Мука и хлеб – это основа жизни на прифронтовых территориях. Все производители мукомольной продукции, которые работают для населения и армии и передают свою продукцию гуманитарным штабам, вносят колоссальный вклад в нашу Победу. К тому же некоторые перерабатывают зерно бесплатно, – отмечает Александр Гайду.

В общей сложности с начала полномасштабной войны команда гуманитарного штаба получила и разгрузила более полусотни автомобилей с гуманитарными грузами и раздала несколько тысяч гуманитарных пакетов в Николаеве и области.