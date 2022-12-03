В Николаевской области снова наблюдаются перебои на спецлиниях «101» и «112».
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Для информирования подразделений о пожарах и ЧП используйте следующие номера телефонов:
- Оперативно-диспетчерская служба г. Николаев (0512) 30-45-17, (0512) 77-60-28
- 3 ГПЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
- 4 ГПЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- 5 ГПЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417
— Арбузинка (6 ДПРЧ): 0687678151
— Баштанка (7 ГПЧЧ): 0979708072
— Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
— Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882
— Братское (10 ДПРЧ): 0513191101
— Веселиново (11 ДПРЧ): 0934765507
— Вознесенск (12 ГПРЧ): 0958067655
— Врадиевка (13 ГПЧЧ): 0982248717
— Домановка (14 ДПРЧ): 0957034145
- Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530
- Воскресенск (16 ГПРЧ): 0639792730
— Казанка (17 ГПЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ГПРЧ): 0983331485
— Весеннее (19 ГПРЧ): 0680715243
- Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
- Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0988468306
- Очаков (22 ГПРЧ): 0639792605
- Первомайск (23 ГПРЧ): 0680558423
— Снегиревка (24 ДПРЧ): 0979708072
- Южноукраинск (25 ГПРЧ): 0934261697
В полиции сообщили, что спецлиния «102» работает, однако, если возникнут перебои в ее работе, вы можете обращаться за альтернативными номерами:
099-190-00-86 и - 099 190 04 82.
Также добавлен номер 095-278-31-74, на который можно оставить сообщение о событии в любом мессенджере (WhatsApp, Telegram, Signal).
Напомним, 1 декабря на территории Николаевской области было зарегистрировано два пожара, не связанных с ведением боевых действий.
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В Николаевской области снова наблюдаются перебои на спецлиниях «101» и «112».
Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.
Для информирования подразделений о пожарах и ЧП используйте следующие номера телефонов:
- Оперативно-диспетчерская служба г. Николаев (0512) 30-45-17, (0512) 77-60-28
- 3 ГПЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338
- 4 ГПЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395
- 5 ГПЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417
— Арбузинка (6 ДПРЧ): 0687678151
— Баштанка (7 ГПЧЧ): 0979708072
— Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483
— Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882
— Братское (10 ДПРЧ): 0513191101
— Веселиново (11 ДПРЧ): 0934765507
— Вознесенск (12 ГПРЧ): 0958067655
— Врадиевка (13 ГПЧЧ): 0982248717
— Домановка (14 ДПРЧ): 0957034145
- Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530
- Воскресенск (16 ГПРЧ): 0639792730
— Казанка (17 ГПЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ГПРЧ): 0983331485
— Весеннее (19 ГПРЧ): 0680715243
- Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469
- Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0988468306
- Очаков (22 ГПРЧ): 0639792605
- Первомайск (23 ГПРЧ): 0680558423
— Снегиревка (24 ДПРЧ): 0979708072
- Южноукраинск (25 ГПРЧ): 0934261697
В полиции сообщили, что спецлиния «102» работает, однако, если возникнут перебои в ее работе, вы можете обращаться за альтернативными номерами:
099-190-00-86 и - 099 190 04 82.
Также добавлен номер 095-278-31-74, на который можно оставить сообщение о событии в любом мессенджере (WhatsApp, Telegram, Signal).
Напомним, 1 декабря на территории Николаевской области было зарегистрировано два пожара, не связанных с ведением боевых действий.