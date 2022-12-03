В Николаевской области снова наблюдаются перебои на спецлиниях «101» и «112».

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Для информирования подразделений о пожарах и ЧП используйте следующие номера телефонов:

- Оперативно-диспетчерская служба г. Николаев (0512) 30-45-17, (0512) 77-60-28

- 3 ГПЧ: (0512) 53-09-53; 0639792338

- 4 ГПЧ: (0512) 53-09-54; 0639792395

- 5 ГПЧ: (0512) 53-09-55; 0639792417

— Арбузинка (6 ДПРЧ): 0687678151

— Баштанка (7 ГПЧЧ): 0979708072

— Березанка (8 ДПРЧ): 0639792483

— Березнеговатое (9 ДПРЧ): 0961373882

— Братское (10 ДПРЧ): 0513191101

— Веселиново (11 ДПРЧ): 0934765507

— Вознесенск (12 ГПРЧ): 0958067655

— Врадиевка (13 ГПЧЧ): 0982248717

— Домановка (14 ДПРЧ): 0957034145

- Еланец (15 ДПРЧ): 0978809530

- Воскресенск (16 ГПРЧ): 0639792730

— Казанка (17 ГПЧ): 0681535133

- Кривое Озеро (18 ГПРЧ): 0983331485

— Весеннее (19 ГПРЧ): 0680715243

- Новый Буг (20 ДПРЧ): 0639793469

- Новая Одесса (21 ДПРЧ): 0988468306

- Очаков (22 ГПРЧ): 0639792605

- Первомайск (23 ГПРЧ): 0680558423

— Снегиревка (24 ДПРЧ): 0979708072

- Южноукраинск (25 ГПРЧ): 0934261697

В полиции сообщили, что спецлиния «102» работает, однако, если возникнут перебои в ее работе, вы можете обращаться за альтернативными номерами:

099-190-00-86 и - 099 190 04 82.

Также добавлен номер 095-278-31-74, на который можно оставить сообщение о событии в любом мессенджере (WhatsApp, Telegram, Signal).

Напомним, 1 декабря на территории Николаевской области было зарегистрировано два пожара, не связанных с ведением боевых действий.