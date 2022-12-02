За минувшие сутки, 1 декабря, на территории Николаевской области зарегистрировано два пожара, не связанных с ведением боевых действий.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В 09:29 на спецлинию 101 поступило сообщение о пожаре хозпостройки по ул. Коцюбинского пгт Кривое Озеро Первомайского района.

На место направлена очередная стража 18 государственной пожарно-спасательной части 5 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Силами пожарных пожар ликвидирован в 10:04 на площади 25 кв. м. От огня спасены жилой дом, летняя кухня и грузовой автомобиль, которые находились рядом с очагом горения. Предварительная причина возникновения пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

От ГСЧС на месте работали 1 спецтехника и 4 пожарных.

В 22:52 спасателей известили о том, что по проспекту Героев Украины в г. Николаеве загорелась деревянная витрина двухэтажного здания торгового центра.

На место выехали отделение 1 ДПРЧ 2 ДПРЗ и очередное изменение оперативно-координационного центра Главного управления. Благодаря своевременно принятым мерам в 23:11 пожар ликвидирован на площади 3 кв. м. Причина возникновения устанавливается.

От ГСЧС на месте работали 3 единицы техники и 12 спасателей.

Напомним, вечером в среду, 30 ноября, в лифтовой шахте и на лестничной клетке между 7-м и 8-м этажами 10-этажного жилого дома по улице Архитектора Старова в Николаеве зажегся мусор.