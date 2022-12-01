Вечером в среду, 30 ноября, в лифтовой шахте и на лестничной клетке между 7-м и 8-м этажами 10-этажного жилого дома по улице Архитектора Старова в Николаеве зажегся мусор.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщение о пожаре поступило в пункт связи государственной пожарно-спасательной части в 20:04. К месту вызова была направлена дежурная стража подразделения в составе трех отделений. Менее чем через 10 минут горения на площади 2 кв. м было ликвидировано.

Пострадавших и травмированных нет. Причиной возгорания называют неосторожное обращение с огнем.

Напомним, 27 ноября на территории Николаевской области было зарегистрировано два случая гибели людей на пожарах.