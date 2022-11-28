За минувшие сутки, 27 ноября, на территории Николаевской области зарегистрировано 2 случая гибели людей на пожарах.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

В 19:54 на спецлинию 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Набережная пгт Березнеговатое Баштанского района.

На место направлена очередная стража 9 государственной пожарно-спасательной части. Во время проведения разведки на месте обнаружено тело погибшей женщины 1938 г. р. Силами пожарных пожар ликвидирован в 22:48 на площади 60 кв. м, причина ее возникновения устанавливается.

От ГСЧС на месте работала одна единица техники и 4 спасателя. Дополнительно привлекались сотрудники полиции, аварийная бригада электриков, для подвоза воды задействован ГАЗ-53 от ФЛП «Авраменко».

Также, 27 ноября спасатели известили о том, что в с. Григоровка Новобугской территориальной громады Баштанского района зафиксирован пожар в жилом доме по ул. Садовая. Горел матрас, предварительно из-за неосторожного обращения с огнем, а именно оставленной без присмотра свечи. Площадь пожара составила 1 кв. м, подразделения ГСЧС не вызывались. На месте обнаружено тело погибшего мужчины 1928 г. р.

«Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области обращается ко всем гражданам! Строго соблюдайте правила пожарной безопасности, не подвергайте опасности себя и свою жизнь! В экстренных ситуациях звоните в Службу спасения 101», — говорится в сообщении.

Напомним, в селе Парутино Николаевской области из-за попадания молнии загорелась крыша двухэтажного дома.