Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что вскоре 57 детей военнопленных из региона получат денежную помощь на оздоровление в размере по 10 тысяч гривен.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Инициированные мной как председателем Николаевского областного совета изменения в областную программу «Забота» по защите и поддержке семей наших военнопленных Героев уже вышли на стадию реализации! Провели первое заседание соответствующей комиссии с участием представителей облсовета, ОВА и департамента соцзащиты. Единодушно утвердили решение о предоставлении разовой денежной помощи на оздоровление детей находившихся николаевских военнослужащих или находящихся в плену. Поэтому уже в ближайшее время 57 детей наших военнопленных николаевских Героев в возрасте до 18 лет получат денежную помощь на оздоровление в размере 10000 грн!», — написала Анна Замазеева.

Она отметила, что выплаты будут начислены в соответствии с заявками, которые были получены от родственников наших военнопленных и тщательно отработаны специалистами Консультационного центра Координационного штаба по обращению с военнопленными Южного региона.

«Помощь семьям военнопленных для меня как для представителя органа местного самоуправления Николаевщины остается в приоритете. Государство возвращает наших Защитников и Защитниц на родину, а мы на местном уровне должны обеспечивать всестороннюю поддержку семьям наших Героев! Благодарна каждому и каждому, кто на своем уровне приобщился к работе в этом направлении! Отдельное спасибо советнице председателя Николаевской ОВА Ольга Малярчук и главе департамента соцзащиты НОВА Оксане Ельчиевой за конструктивные предложения, которые обязательно будут учтены!», — добавила председатель облсовета.

Ранее глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что в скором времени в области откроется еще один центр временного пребывания.