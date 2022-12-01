Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что в скором времени в области откроется еще один центр временного пребывания.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Дополнительный эвакуационный центр благодаря международному сотрудничеству! Наши Герои из ВСУ освободили Херсон, однако российские оккупанты не оставляют стремления испортить жизнь жителям украинского города. Постоянные обстрелы и, как следствие, разрушенные судьбы людей, дома и инфраструктура. Наш эвакуационный центр «Убежище своим» продолжает принимать людей из Херсона, обеспечивая комплексное убежище для всех нуждающихся. Как говорила ранее, работаем над открытием еще одного центра временного пребывания! Уже нашли помещение и занимаемся его обустройством. Помочь нам в этом хотят друзья из Норвегии – Norway Refugees Council», – написала глава облсовета.

Анна Замазеева добавила, что команда NRC откровенно увлеклась историями поездок наших водителей и уже думает о том, как помочь команде «Светлые дела» в этом направлении.

«Как результат встречи — мы готовим список потребностей для совместного с норвежской командой обустройства нового комплексного центра пребывания для людей с освобожденных территорий. Продолжаем совместную работу по безопасности наших людей! Благодарю безгранично наших партнеров за понимание наших потребностей и поддержку!», — отметила она.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева вместе с депутатами областного совета доставили в уволенную Снигиревку гуманитарный груз от гумштаба Николаевщины, которой работает под патронатом председателя областного совета.