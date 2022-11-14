Сегодня, 14 ноября, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева, вместе с депутатами областного совета доставили в освобожденную Снигиревку гуманитарный груз от гумштаба Николаевщины, которой работает под патронатом председателя областного совета.

Об этом сообщает пресс- служба облсовета.

— С первыми официальными сообщениями об освобождении Снигиревщины сразу начали формировать гуманитарные грузы. Сегодня три больших автобуса с гумдопомощью уже доставили для жителей Снигиревки — более 1000 шт консервов, 1000 кг муки и сахара, около 700 кг мясной продукции, 500 хлебобулочных изделий, 500 ед сгущенки, почти 300 продуктовых наборов, 300 матрасов и лекарства, – сообщила Анна Замазеева.

Глава Николаевского областного совета отметила, что областные власти делают все, чтобы как можно скорее вернуть Снигиревскую ТГ к полноценной жизни.

— Почти 8 месяцев Снигиревка находилась под гнетом вражеских войск. Трудно представить, что пришлось пережить местным, находясь в оккупации. Ведь рашисты наделали много бед. Разрушены гражданские дома, критическая инфраструктура. Почти все время оккупации в Снигиревке отсутствовал свет, связь и вода, - рассказала председатель областного совета.

Анна Замазеева сообщила, что сейчас в Снигиревке под руководством депутата областного совета, будущего начальника Снигиревской городской военной администрации Ивана Кухты уже восстановлено водоснабжение и мобильную связь, проводится разминирование территорий и ведется сбор данных по потребностям больниц и других объектов критической инфраструктуры.

— Уверена, под четким руководством Ивана Кухты, Снигиревская территориальная громада уже в ближайшее время вернется к полноценной жизни. А мы, как представители местного самоуправления, сделаем все, чтобы ускорить этот процесс! — подытожила председатель областного совета.

Напомним, украинская армия с начала недели уволила на юге 179 населенных пунктов. В общей сложности под украинский контроль вернули 4,5 тысячи квадратных километров территории.

В последние дни Силы обороны юга достигли значительных успехов по деоккупации Николаевской и Херсонской областей. 10 ноября была освобождена Снегиревка Николаевской области, а 11 ноября — Херсон и часть Херсонской области на правом берегу Днепра. Эти территории были оккупированы русской армией с марта 2022 года.