Используя иранские дроны-камикадзе, россияне пытались подстроиться к погодным условиям, поскольку БПЛА чувствительны к холоду.

Об этом сообщила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, пишет Укринформ.

— Испытания этих дронов проходили в других климатических условиях, в которых находится Иран. Наши климатические условия определенным образом отличаются и, в том числе, их больше всего волновала аэродинамика, вероятность оледенения в случае перепадов температур, которая могла повлиять на полетность, – сказала она.

По словам Натальи Гуменюк, пауза в использовании иранских дронов объясняется тем, что россияне пытались подстроиться под погодные условия.

Она добавила, что сейчас температура на юге Украины плюсовая, поэтому оккупанты решили снова запустить партию беспилотников по Одесской области.

Напомним, американский Институт исследования войны (ISW) в отчете от 7 декабря прокомментировал возвращение Россией к использованию иранских дронов для ударов по Украине.